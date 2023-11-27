CHP'nin affettiği Tanju Özcan: 'Her şey çok daha güzel olacak'

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca 26 Temmuz'da partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 15 Kasım'da yeniden partiye dönmek için dilekçe vermişti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün toplandı. Toplantıda daha önce partiden ilişiği kesilenlerin af talepleri ele alındı.

CHP MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönme talebini kabul etti. Ardından Parti Meclisi bir araya gelerek gündemdeki konuları değerlendirdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye dönüşü oy çokluğuyla kabul edildi.

Özcan'dan ilk açıklama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP Parti Meclisi'nin kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Az önce güzel haberi Bolu İl Başkanımız Tahsin Mert Karagöz'den aldım. Baba Evi’ne döndüm. Başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ve CHP'nin Parti Meclisi üyelerine şükranlarımız sunarım. Atatürk’ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğim. Her şey çok daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Özcan dahil 13 kişiye af

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel de yaptığı açıklamada "Partimizin 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle Parti Meclisimiz bir 100. yıl affı konusunda prensip kararı almıştı. Bugün Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan'ın da dahil olduğu 13 arkadaşımızın af talepleri görüşüldü. 13 arkadaşımızın Parti Meclisi'mizin kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi" dedi.