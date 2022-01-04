CHP’nin ’20 Aralık araştırılsın’ önergesi reddedildi

CHP’nin 20 Aralık günü yaşanan kur hareketliliğiyle ilgili TBMM Başkanlığı’na sunduğu önerge, bugünkü TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

CHP Sözcüsü Öztrak, "Milletimizin alın terini, emeğini, yılların üç beş kuruş birikimini 'köpük' görüp bir gecede hüpletenler; önce sandıkta millete, sonra hukuk önünde adalete hesabını verecek" dedi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"20 Aralık Finansal Kumpasının araştırılması için verdiğimiz önerge, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Milletimizin alın terini, emeğini, yılların üç beş kuruş birikimini 'köpük' görüp bir gecede hüpletenler; önce sandıkta millete, sonra hukuk önünde adalete hesabını verecek."