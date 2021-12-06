Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur hareketliliği sadece faize bağlanamaz

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanarak, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerine başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeyle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Türkiye ekonomisinin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7.4 büyüdüğünü belirten Oktay, "Böylece yılın ilk dokuz ayında yüzde 11,7 oranında büyüyerek oldukça güçlü bir görünüm sergilemiştir. Bu yılın tamamında büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz" dedi.

Oktay, "2022 bütçesi yatırım, istihdam ve üretim odaklı yapıda milli hamlemizi güçlendirecektir. Yeşil ekonomiyi güçlendirecek yapıdadır" diye konuştu.

Kur hareketliliğinin sadece faize bağlanamayacağını belirten Oktay, "Merkez Bankası rezervleri 126 milyar doları aşmıştır" ifadelerini kullandı.

Oktay ayrıca, "Para birimimiz manipülatif ataklara maruz kalmakta. Son günlerdeki kur hareketleri, ekonominin gerçeklerine uygun değildir. Bu manipülasyon girişimlerinin bize olduğu kadar, bunu yönlendirenlere de giderek artan bir maliyeti vardır ve bu sınama, ekonomi üzerinden ülkemize sözde diz çöktürmek isteyenler için de sürdürülebilir değildir" dedi.

"Vatandaşımızı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz" diyen Oktay, şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak amacıyla doğal gazda maliyetin dörtte üçünü ve elektrikte ise yarısını hükümet ve devlet olarak biz üstleniyoruz."