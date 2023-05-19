CHP'li yönetici depremzedelere yönelik ifadelerinden dolayı görevinden alındı

CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan'ın, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonrasında sosyal medya üzerinden depremzedelerle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle görevinden alındığı belirtildi.

CHP Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Doğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerin ardından sosyal medya hesabından deprem bölgesindeki seçim sonuçlarıyla ilgili paylaşımda bulunduğunu söyledi.

'CHP iktidarında hiçbir vatandaşımızı ayrıştırmayacağız'

Erol'un açıklaması şöyle:

"18 Mayıs akşamı Ak Parti Ezine ilçe başkanlığının CHP Kadın Kolları Başkanımız Cansu Doğan’ın sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine yaptığı basın açıklaması ardından yönetim kurulumuz toplandı. Kadın kolları ilçe başkanımızın yapmış olduğu talihsiz açıklama kendisini bağlamaktadır. Partimizin böyle bir söylem dili yoktur, görüşü yoktur. Partimiz adına yapılmış böyle bir konuşmayı hiçbirimiz kabul etmiyoruz.

Bugünkü yönetim kurulu toplantımızda kendisini görevden aldık ve disiplin kuruluna da yapmış olduğu açıklamalar dolayısıyla yönlendirmesini yapmış bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Seçim kampanyası ve kuruluşundan itibaren aslında, sadece yapıcı kucaklayıcı ve insanları birleştirici bir dil kullanmıştır. Bu dil bizim bu ülkenin yapıştırıcı harcı olduğunun bir göstergesidir.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla ilgili de kime oy verirlerse versinler, onlar bizim vatandaşlarımızdır. Genel başkanımız da bu doğrultuda bir açıklama yaptı. Acılarını içimizde paylaşıyoruz. Sonuna kadar da acılarını paylaşmaya devam edeceğiz. Haklarında yapılan hiçbir olumsuz söyleme asla ve asla katılmıyoruz. Bize oy versin veya vermesin tüm vatandaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiçbir vatandaşımızı ayrıştırmayacağız. Bize 20 yıldır yapılan o ayrıştırmayı hiçbir şekilde yapmayacağız. Sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz. Biz 20 senedir bu iktidarın bizi nasıl ayrıştırdığını çok iyi bilenleriz."

Erol, Doğan'ın paylaşımları nedeniyle depremzedelerden özür diledi.

'Suç duyurusunda bulunacağız'

AKP Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal da "Yüce Türk milletimizin değerli vatandaşlarına siyasi tercihleri nedeniyle kin ve tahrik dolu sosyal medya paylaşımında bulunan Doğan hakkında Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyoruz" dedi. (AA)