AKP'nin yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve "mutlak butlan" yönetiminin kurultay yapmaması, parti içinde tartışma konusu olmaya devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın konuya ilişkin Kılıçdaroğlu yönetimine yönelttiği eleştirileri, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan sosyal medya hesabından aktardı.

Burhan, Salıcı'nın CHP'deki kurultay tartışmalarına ilişkin açıklamalarını üç ana başlık altında paylaştı.

'Kurultay neden yapılmıyor?'

Salıcı'nın ilk olarak Genel Merkez'in kurultayın yapılmamasına dair gerekçesini sorguladığını belirten Burhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Merkez, yargı kararı nedeniyle kurultay yapılamayacağını söylüyor. Salıcı ise bu durumda iki kez neden kurultay tarihinin açıklandığını sorguluyor."

Kurultay takvimi ve erken seçim ihtimali

Paylaşımda öne çıkan ikinci başlık ise kurultay takvimindeki belirsizlik oldu. Burhan, Salıcı'nın olası erken seçim takvimine dikkat çektiğini belirterek şu değerlendirmeyi aktardı:

"Genel Merkez’in açıkladığı takvime göre son kongre 2 Mayıs’ta yapılıyor. Haziran ve temmuz aylarında kurultayın yapılıp yapılmayacağı ise belirsiz. Kasım ayında erken seçim ihtimali de dikkate alındığında, seçimlere kurultay yapılmadan gidilecek anlamına geliyor."

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'Yargısal meşruiyet var, demokratik meşruiyet yok'

Salıcı'nın mevcut yönetimin meşruiyetine ilişkin değerlendirmesini üçüncü başlıkta aktaran Burhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Salıcı’ya göre Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yargısal meşruiyeti bulunuyor. Ancak demokratik meşruiyetin sağlanabilmesi için seçime gidilmesi ve kurultayın bir an önce yapılması gerekiyor."

Burhan, paylaşımını "Salıcı’nın mesajı net: CHP’de yönetim tartışmalarının sona ermesi için kurultay bir an önce yapılmalı" sözleriyle sonlandırdı.

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