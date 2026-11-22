CHP yönetiminin, Yeni Parti kurulmadan önce CHP grup hesabında biriken ve milletvekillerinden kesilen aidatlardan oluşan tutarın, tüm milletvekillerine eşit şekilde iade edilmesiyle ilgili icra takibi başlattığı ortaya çıktı.

İcra işlemi başlatılıp söz konusu meblağın yedi gün içinde ödenmesi istendi. Yeni Partili vekillerin ise ödeme emrine itiraz etmeye hazırlandığı öğrenildi.

CHP'den 91 milletvekiline ihtarname

Mutlak butlan kararı sonrası CHP TBMM Grubu’nun kararıyla, grubun banka hesabında bulunan ve milletvekili maaşlarından kesilen aidatlardan toplanan para, grupta yer alan tüm milletvekillerine eşit oranda iade edildi.

Özgür Özel, CHP Grup Başkanı sıfatıyla Türkiye İş Bankası Akay Şubesi Müdürlüğü’ne yazdığı yazıda özetle, “Siyasi Partiler Kanunu’nun 64. maddesine dayanarak TBMM Cumhuriyet Halk Partisi Grubu milletvekillerinin gönüllü talebi üzerine kesilen aidatlardan oluşan bankanızdaki hesaptan Ek-1 listede yer alan her bir milletvekilinin IBAN’larına 57 bin TL yatırılmasını rica ederim” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'in haberine göre CHP yönetimi, bu grup kararının ve iade işleminin mevzuata aykırı olduğu ve hukuki sonuçlar doğurabileceği iddiasıyla, aralarında Yeni Parti Genel Başkanı Özel’in de bulunduğu 91 Yeni Parti milletvekiline, 57 bin TL tutarındaki bu parayı CHP Grubu’na geri ödemeleri için noter aracılığıyla ihtarname gönderdi.

Desteklemek, güç vermek için tüm okurlarımızı soL Haber'e abone olmaya davet ediyoruz.

'Bu bağış değil, grup kesintilerinin iadesi'

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak yaşanılan aidat tartışmasına ilişkin olarak “Size dağıtılan para CHP’ye aittir” dedi.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre de “Bu bağış değil, grup kesintilerinin iadesi. Ortada yapılan bir bağış yoktur. Parlamento grubunun rutin harcamaları için yapılan kesintiler, ayrışmanın netleştiği dönemde milletvekillerine iade edildi. CHP’de kalmak isteyen yaklaşık 40 vekil parayı geri yatırdı” yanıtını verdi.

Ödeme yapılması istendi, Yeni Partili vekiller itiraz edecek

CHP, Ankara 3. Genel İcra Dairesi’ne başvurarak, Yeni Partili milletvekilleri hakkında icra işlemi başlattı.

Yeni Partili milletvekillerine gönderilen “ödeme emrinde” 57 bin TL’lik alacağın yasal faizi, masraf ve vekalet ücreti ile ödenmesi istendi. 13 Kasım tarihli “İlamsız Takiplerde Ödeme Emrinde” yedi gün içinde borcun ödenmesi istendi.

Öte yandan Yeni Parti milletvekillerinin ödeme emrine itiraz edeceği öğrenildi. Hazırlanan itiraz dilekçesinde, takip konusu alacak ve borç ilişkisi bakımından Ankara İcra Dairesi'nin yetkisiz olduğu, tebligatların TBMM’ye değil, milletvekillerinin ikametgah adreslerine gönderilmesi gerektiği belirtildi.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.