CHP'li vekilden İYİP'e: 'Bazılarının belediyeleri ele geçirme sevdası depreşir bu dönemlerde'

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, yerel seçimlerle ilgili ittifak tartışmalarına ilişkin "Bugün sözü edilen ittifak partilerinin hiç adları bile yokken biz bu şehirde seçimleri kazandık.Böyle göz kırpıp, birilerine şirin görünmek adına Eskişehirlilerimizin oy takdirine ittifaklarla yönlendirilmeye çalışılması konusunda sessiz kalmamızı kimse beklemesin bizden" dedi.

Süllü, İYİP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun, "CHP-İYİ Parti iş birliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu bizim adımıza işlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi. Eskişehir de mesela AKP-MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir için de hayırlısı budur" sözlerine yanıt verdi.

Hatipoğlu'nun sözlerini siyasi nezaketsizlik olarak nitelendiren Süllü, "bazı kesimlerin kendi ikballeri uğruna Eskişehir’in değerlerini tüketmeye çalıştığını" belirtti.

'Bazılarının belediyeleri ele geçirme sevdası depreşir bu dönemlerde'

"Yerel seçimler öncesi aslında bizim gördüğümüz birtakım şeylerin yeniden sahnelenmeyi başladığını gördük" diyen Süllü, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz buna son derece alışkınız. Bazılarının belediyeleri ele geçirme sevdası depreşir bu dönemlerde. Eskişehir’in değerlerini kullanarak siyaset yapmaya çalışanlar özellikle kendi ikballeri uğruna bu değerleri tüketmeye çalışanlarla biz geçmişte de çok sık karşılaştık. Eskişehir’i tanımayanlar Yılmaz Hocamızın şehir için nasıl bir değer taşıdığını bilmeyenler, Yılmaz Hocama çattıklarında, onu gündem konusu yaptıklarında ünleneceklerini çok düşündüler. Koskoca bir dağdan bir parça koparıp toz kaldırmaya çalışan çok kişiyi gördük biz bu şehirde ve her biri yok olup silinip gittiler.

Her seferinde de boylarının ölçüsünü alarak gittiler çünkü hiçbiri Eskişehir’i tanımıyordu. Eskişehirli seçmenin sağ duyusunu, vefasını hiç kimse bilmiyordu. Bakın bugün sözü edilen ittifaklar yokken, genel merkezlerin yaptığı ittifaklar söz konusu değilken hatta bugün sözü edilen ittifak partilerinin hiç adları bile yokken biz bu şehirde seçimleri kazandık. AKP’nin en güçlü olduğu dönemlerde kazandık. Hiç kimse kusura bakmayacak. Böyle göz kırpıp, birilerine şirin görünmek adına Eskişehirlilerin oy taktiri, ittifaklarla yönlendirilmeye çalışılmasına karşı sessiz kalmamızı kimse beklemesin bizden."

'CHP'nin iç işlerine karışmak kimsenin haddine değil'

"Biz neyle karşılaşırsak karşılaşalım asla siyasi nezaketimizi bozmadık, asla farklı siyasi partilerle ya da seçilmişlerle polemiğe girmedik" diyen Süllü, "Ben özellikle Eskişehir’de kalıcı siyaset yapmayı düşünenlere bunu özellikle tavsiye ederim. Herkes siyasi olarak halka hizmet etmeye odaklansın ve bu yolda yürüsün. Eskişehir’de CHP’nin siyasi suçlulukla iç işlerine karışmak hiç kimsenin haddine değil" ifadelerini kullandı.