CHP'li vekil tezkere kararını açıkladı

CHP MYK toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, tezkereye ilişkin kimi değerlendirmeler yapmış, "evet" sinyali vermişti.

Bu açıklamanın ardından CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tezkere için "hayır" diyeceğini duyurdu.

Ali Şeker, Gelecek İçin Sol Kanat hesabından yaptığı paylaşımla kararını açıklarken, söz konusu paylaşımda "Bugün yapılacak genel kurul görüşmelerinde partimizin tezkereye destek olmamasını ve HAYIR oyu vermesini istiyoruz" denildi.