CHP 'tezkere' konusundaki kararının sinyalini verdi

CHP MYK toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, tezkereye ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Ortada 2 yıllık bir tezkere var. Tezkere neden 2 yıllık? 2 yıl sonra Türkiye’de başka bir iktidar olacak. O siyasi iktidarın ve meclisin iradesine ipotek koyma çabası olarak görüyoruz ve iki yıllık bir tezkerenin getirilmiş olmasını doğru bulmuyoruz. 3,5 milyon Suriyeli ülkemize geldi. Türkiye’de bazen çok ağır şartlarda yaşadılar bazen ise bizim yurttaşlarımızın ağır sorunlar yaşamasına neden oldular" diyen Salıcı, "Türkiye’nin güvenliği, yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz varken daha önceki eleştirilerimizle birlikte ama İdlib konusundaki ağır tarihi sorumluluğu gözeterek bir karar vereceğiz” ifadesini kullandı.