CHP'li Tutdere'den Erdoğan'a yanıt: 'Danışmanlarını Adıyaman'a göndersin'

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP’li belediyeleri kastederek “11 tane büyükşehir belediyen var, acaba Adıyaman’a ulaştılar mı?” diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Tutdere, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Adıyaman’da kurduğu konteyner kentin önünde yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanı, CHP’nin sadece 11 büyükşehir belediyesi değil, tüm belediyeleri depremin ilk anından beri Adıyamanlıların yardımına koştular” diye konuştu.

Tutdere, “Arkamda gördüğünüz konteynerkenti İzmir Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Yine aynı yerde Mersin Büyükşehir Belediyemiz, konteynerkent yapıyor. İzmit Belediyemiz, çadır kent yaptı. CHP, depremin hemen ertesi günü 10 milletvekili ile beraber, bütün belediyeleri, genel merkeziyle, örgütleriyle Adıyamanlıların yanındaydı, bundan sonra da yanında olmaya devam edecek” dedi.

Abdurrahman Tutdere, “Sayın Cumhurbaşkanı’na bir önerim var. Danışmanlarını Adıyaman’a bir göndersin, CHP’li büyükşehir belediyelerin yaptığı ve yapmakta olduğu çalışmaları yerinde incelesinler” diye konuştu.

Tutdere, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı konteyner kentin önünde ise iki yurttaşla birlikte konuştu. Tutdere, “Bay Kemal’in belediyeleri, milletvekilleri, tüm örgütleri ilk günden bu yana Adıyaman’daydı” dedi. Tutdere, Erdoğan’a, “Bay Kemal’in belediyeleri ilk gün de vardı, bugün de buradalar, yarın da burada olmaya devam edecekler” ifadelerini kullandı.

Tutdere, İzmit Belediyesi’nin kurduğu çadırkentin önünde ise CHP’li belediyelerin Adıyamanlıların yanında olduğunu söyledi. (ANKA)