Erdoğan deprem konutlarının 'hibe seviyesinde bir usulle' teslim edileceğini iddia etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada yeni konutlar için 20 yıllığına borçlandırılan yurttaşlara konutların "hibe seviyesinde bir usulle" teslim edileceğini öne sürdü. Erdoğan “Yapılan ödemeler ve verilen destekler göz önüne alındığında devlet, deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor” ifadesini kullandı.

Erdoğan, bugün Adıyaman Demokrasi Meydanı’nda yapılan ‘Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz'

“Bölge genelinde, geçici barınma merkezlerinde 2,5 milyon insanımızı misafir ediyoruz. Adıyaman başta olmak üzere, depremde hasar alan şehirlerimizin tamamında kurulumu hızla süren konteynırların sayısını en kısa sürede 100 bine çıkaracağız. Ayrıca diğer barınma alternatiflerini de hızla devreye alıyoruz. Hasarsız ve az hasarlı evler yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Bu depremde, Adıyaman’da yıkık, yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak 37 binin üzerinde binada 95 bine yakın bağımsız bölüm tespit edildi. Deprem bölgesinin tamamında bu sayı, 312 bin binada 900 bin bağımsız bölüme kadar çıkıyor. Yaptığımız planlamaya göre, deprem bölgesinde toplamda 650 bin, ilk bir yıl içinde de 319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. Adıyaman’da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50 bini, köy evi sayısı 23 bin 640’ı bulacak. İster il ve ilçe merkezlerinde ister köylerde olsun, evi yıkılan veya kullanılamaz hâle gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Her bir kardeşimizi, içinde huzurla ve güvenle oturacağı yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız. Kentsel dönüşüm projeleriyle diğer alanları da güvenli hâle getireceğiz.

Yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56 bin 323’e ulaştı. Üretimi desteklemek, çarkları yeniden döndürmek için sanayicilerimize, esnaflarımıza sunduğumuz ilave imkanlar var. Mazot, gübre, hayvancılık, yem bitkileri ve su ürünleri gibi desteklerle çiftçilerimizin zararlarını telafi ediyoruz. Kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşlarımıza 100 binlerce liraya tekabül eden bir maddi desteği zaten sağlıyoruz.

'Hibe seviyesinde bir usul'

Diğer afetlerde, konutları maliyetinin neredeyse üçte biri bedelle iki yıl ödemesiz, 20 yıl vadeyle verdik. Herhangi bir faize tabi olmayan bu ödemeler, cüzi bir rakamla başlıyor ve gelirlerdeki rutin artışlarla birlikte kısa sürede nispeten daha da az bir miktara düşüyor. Mesela bir önceki Elazığ depreminin ardından inşa ettiğimiz 2 artı 1 evlerin aylık ödemesi 510 liradan, 3 artı 1 evlerin aylık ödemesi 730 liradan başlıyor. Netice itibarıyla süreç içinde yapılan ödemeler ve verilen destekler göz önüne alındığında devlet, deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor.

'Birilerinin devletin ne yaptığından habersiz olduğu anlaşılıyor'

Birilerinin, milletin ne yaşadığından, devletin ne yaptığından ve insanımıza hangi imkanları sunduğundan habersiz oldukları anlaşılıyor. Maalesef bunlar, her konuda olduğu gibi bu hususta da yalan yanlış beyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. İşte, bay bay Kemal’i biliyorsunuz. Bir şey anlatmaya gerek var mı? İşte, şu mübarek ramazan ayında yine yalan yanlış beyanlarla, yalan yanlış haberlerle ne diyor? ‘Biz geleceğiz, geldikten sonra da her şey bedava.’ 11 tane büyükşehir belediyen var. Senin bu büyükşehir belediyelerin acaba Adıyaman’a ulaştılar mı? Ama AK Parti’nin belediyeleri, ilk günden itibaren başkanları ile beraber buradalar. Yıllardır afet bölgesinde canhıraş bir şekilde çalışan bakanlarımızın, kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, gönüllülerimizin emeklerini hiçe sayan bu zihniyeti ben milletimizin takdirine havale ediyorum. 14 Mayıs’ta bunun hesabını sormaya var mıyız? Bizim, bu safsatalarla kaybedecek vaktimiz yok. İşte, sizler de şahitsiniz. Pek çok meseleyi aynı anda çözüyor, en önemli ihtiyaç olan kalıcı konutların inşasını da inanılması zor bir hızla başlatıyoruz.

'Türkiye afetlerin yaralarının sarılması hususunda yeni döneme bizimle girmiştir'

Açık konuşuyorum; dünyada, bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir konut inşası ancak bizim birikimimiz, tecrübemiz, azmimiz ve kararlılığımız ile mümkündür. Geçmişte, benzer durumlarda yaşanan rezillikleri hatırlatmaya gerek bile duymuyorum. Türkiye, her alanda olduğu gibi, afetlerin yaralarının sarılması hususunda da yeni bir döneme bizimle girmiştir.

Deprem, yol açtığı yıkımla Adıyaman’ın canını yakmış olabilir. Ama bu şehrin geleceğine ilişkin umutlarını ve hayallerini yıkmaya ne 7,7 ne de 7,6 büyüklüğünde sarsıntı yeter. Şehrimizi yeni konutlar, yeni iş yerleri, yeni kamu binaları, yeni sosyal donatılarla ayağa kaldırırken hep Türkiye Yüzyılı’nın parlayan Adıyaman hedefine doğru yürüyecektir.

Bu iktidar, bu terör örgütlerini gömdü. Bundan sonra da gömmeye devam edecek. Ama şu anda bakıyorsunuz Bay Kemal, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla el ele, kol kola dolaşıyor mu? Onlarla beraber bu seçime, 14 Mayıs'a hazırlanıyor mu? E bunlara cevabı, en güzel cevabı nerede vereceğiz? 14 Mayıs’ta sandıkta vereceğiz. Ben, sizlerin bunu gerçekleştireceğinize inanıyorum.”

Erdoğan, konuşmasının ardından canlı bağlantıyla katıldığı temel atma töreni esnasında, “Şimdi Bay Kemal, sağda solda diyor ki ‘Bir yıl içinde bunlar yapılır mı’ diyor. Ya bay bay Kemal, biz 1 milyonun üzerinde konut yaptık, haberin yok. Bu yaptığımız konutlardan, eğer arzu edersen bir tane de sana verebiliriz” dedi." (ANKA)