CHP'li tüm il başkanlarının açıklamaya imza attığı belirtilmişti: 'Metne imza vermeyenler oldu'

Seçimlerin ardından "değişim" taleplerinin gündeme geldiği CHP'de, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 81 il başkanı ile toplantı yapılmıştı. Yapılan toplantının ardından ise dün 81 il başkanı tarafından yapıldığı belirtilen ortak bir açıklama yayımlanmıştı.

81 il başkanı tarafından imzalandığı belirtilen açıklamaya, tüm il başkanları imza atmadğı aktarıldı. Konuya ilişkin konuşan bir il başkanı, "Söz konusu metne, ben ve benim gibi imza vermeyenler oldu. Ancak metin 81 il başkanın imzaladığı bir metinmiş gibi basına yollandı" dedi.

Halk TV'den Seyhan Avşar, il başkanları toplantısı ve açıklamaya ilişkin edindiği kulis bilgilerini, "Bildiriyi tüm il başkanları imzaladı mı?" başlıklı haberinde paylaştı.

Seyhan, konuya ilişkin şu bilgileri aktardı:

'Metni yalnızca 4 İl başkanı mı hazırladı?'

"Gerçekten, İmamoğlu’nun dediği gibi miydi? Metni yalnızca 4 İl başkanı mı hazırlamıştı?

Çok sayıda il başkanıyla dün telefonda konuştum. İl başkanlarının toplantısında neler yaşandığını öğrenmeye çalıştım. Toplantı oldukça hararetli geçmiş. Başkanlar, CHP Genel Merkezi’nin, milletvekilleri belirleme sürecinde örgütün fikrini almadığını, seçimin kaybedilmesinin en büyük nedeninin de bu olduğunu aktarmış. Değişim isteği burada da bazı il başkanları tarafından dillendirilmiş ve tüzük kurultayı yapılması gerektiği konusunda bir direnç oluşmuş. Günün sonunda, sert eleştiriler yapan il başkanları sakinleştirilmiş ve ortak bir metnin hazırlanarak kamuoyuna sunulması kararı alınmış.

Metni hazırlama görevi ise 4 il başkanına verilmiş. İstanbul, Ankara, İzmir ve Manisa il başkanlarının ortak hazırladığı metin dün sabah 81 il başkanının bulunduğu WhatsApp grubunda paylaşıldı. Bazı il başkanları metnin içeriğine itiraz etmiş. Dünkü metinde yer alan, “Demokratik bir parti tüzüğünü hayata geçirecek ve kurultayımızı tamamlayacağız” ifadeleri ise itirazlar üzerine metne eklenmiş.

'Metne, ben ve benim gibi imza vermeyenler oldu'

Bir kısım il başkanı ise, CHP’ye yönelik eleştirilerin ve iç tartışmalarının yaşandığı böylesi önemli bir süreçte il başkanlarının açıklama yapmasının doğru olmadığını dile getirerek ortak metne itiraz edip, imza atmayı reddetmiş. Ancak buna rağmen metni 81 il başkanın imzaladığı söylenerek kamuoyuna duyuruldu.

İmza vermeyen il başkanlarından birini dün telefonla aradım. O başkan, 'Ortak açıklamalarda birkaç kişi tespit edilir metin onlara yazdırılır. Bu doğru bir yöntemdir. Ancak buradaki mesele metni 4 arkadaşımızın yazması değil. Bu metni yazanları kimlerin belirlediği... Söz konusu metne, ben ve benim gibi imza vermeyenler oldu. Ancak metin 81 il başkanın imzaladığı bir metinmiş gibi basına yollandı' dedi.

Görünen o ki İmamoğlu’nun eleştirdiği ve 4 il başkanına hazırladığını aktardığı metin söylediği gibi 81 il başkanının ortak imzasını taşımıyor. Ayrıca, CHP’de kurultay delegeleri kolları sıvamış vaziyette. 'Tüzük değişikliği kurultayı' yapmak için bayram sonrası imza toplamaya başlanacak. Partililerin iddiasına göre amaç Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘devirmek’ değil, demokratik bir CHP yaratmak."