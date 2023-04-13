CHP'li Torun'dan Erdoğan'a 'İstanbul'a vize' tepkisi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'İstanbul’a vize' söylemlerini Twitter hesabından yaptığı açıklama ile eleştirdi.

Seyit Torun, Erdoğan’ın, "Londra'da uygulanıyor mesela. İstanbul o zaman 8 milyondu şimdi 16 milyon oldu" sözlerine, “Siz daha hudutlarımıza sahip çıkamayan bir iktidarsınız? Kendi vatandaşınızdan mı vize isteyeceksiniz?” karşılığını verdi.

Torun'un açıklaması şöyle:

"Erdoğan, İstanbul'a girişlerde ‘vize’ isteyecekmiş. Kaçak göçmenleri ülkeye sokarken niye vize istemedin Erdoğan? Siz daha hudutlarımıza sahip çıkamayan bir iktidarsınız. Kendi vatandaşınızdan mı vize isteyeceksiniz? Samimi değilsiniz."