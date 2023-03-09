CHP'li Torun'dan AKP'li Özhaseki'ye: 'Allah sizi ıslah etsin'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bugün, AFAD’ın Hatay’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde AKP’li belediye başkanları ile bir araya geldi.

CHP ve CHP’li belediyeleri eleştiren Özhaseki, "İşleri halen daha algı belediyeciliği. İşleri hâlâ çalışıyormuş gibi yaparak devam ettirmek. Bölgeye gelip, resim verip sanki oradaki acıyı paylaşıyormuş gibi yaparak bırakıp gitmek, insani bir davranış olmasa gerek. Bunlar bizim için bir üzüntü kaynağı" ifadelerini kullandı.

CHP'li Torun: Sizin vicdanınız kararmış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Özhaseki'nin ifadelerine ilişkin açıklamada bulundu. Torun, konuya ilişkin "Suçlarınızı, belediyelerimize saldırarak kapatmaya çalışıyorsunuz. Kötüsünüz. Allah sizi ıslah etsin" dedi.

Torun'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Sizin vicdanınız kararmış. Biz tüm belediyelere teşekkür edip ziyaretlerine bile giderken siz hakaret ediyorsunuz. Afet yerinde partizanlık yapıyorsunuz. Ayrıştırıyorsunuz. Suçlarınızı, belediyelerimize saldırarak kapatmaya çalışıyorsunuz. Kötüsünüz. Allah sizi ıslah etsin.

Vicdanınız gibi gözünüz de karardıysa söyleyelim: Belediyelerimiz 10 ilimize; 8.584 araç, 25.076 personel, 6.766 yardım tırı gönderdi. Gece-gündüz çalışıyorlar. Siz halkımızı bunca derdin içinde çaresiz bıraktınız. Bari çare olanlara teşekkür etmeyi öğrenin. Yazık!”