AKP'li Özhaseki: Koca koca belediyesi olanlar sadece işin görüntü tarafındalardı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Koca koca belediyesi olanlar sadece işin görüntü tarafındalardı. Sadece işin algı operasyonları tarafındalardı. İlk günden itibaren de seçim konuşmaya başladılar” ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve bazı AKP'li belediye başkanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde incelemelerde bulundu.

Burada konuşan AKP'li Özhaseki, "Böyle zamanlarda siyaset düşünmek ayrıdır. Parti isminden bahsetmek bile ayıptır" dedi.

"Bu işin heyecanlanıp biraz gayret edip sonra bırakıp gidilecek türden olmadığını" söyleyen Özhaseki, "Deprem bölgesinde işler bitti diyene kadar hizmetlerin devam edeceğini" ifade etti.

Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hep birlikte gayret edeceğiz. Arkadaşlarımız deprem neredeyse, hasar neredeyse sıkıntı neredeyse oraya koştular. Şu partili, bu partili demediler. Mesela Defne tarafında Kocaeli Belediye'miz var. Samandağ'da Uşak Belediye'miz vardı. Nihayetinde belki Samandağ'da hiç bizim meclis üyemiz de yok. Böyle zamanlarda siyaset düşünmek ayrıdır. Parti isminden bahsetmek bile ayıptır. Gerçekten hicap duyarız. Yardım edebilmek amacıyla buraya koştuk. Fakat üzücü taraf da şu, biz bunları yaparken hep birlikte AK Partililer olarak gerek üyelerimiz gerek STK'larımız tüm belediyelerimiz sahadayken ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Koca koca belediyesi olanlar sadece işin görüntü tarafındalardı.

'Sizin güya hakim olduğunuz belediyelerde biz hizmet ediyoruz'

Sadece işin algı operasyonları tarafındalardı. İlk günden itibaren de seçim konuşmaya başladılar. Kimisi diyor ki, 'bunlar bu seçimden çok yara alırlar.' Öbürü diyor ki 'bak aklınızda sakın ha seçimi ertelemeyi düşünmeyin.' Daha durun ya, bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar enkazın altında. O çığlıklara yetişmeye çalışıyoruz. Sizin güya hakim olduğunuz belediyelerde biz hizmet ediyoruz. Biz çalışıyoruz. Biraz insanlardan utanma olur. Ama ne yazık ki, depremin ikinci gününde hatta ilk saatlerinden itibaren başlayan bu siyasi söylemler hepimizi derinden üzdü. Allah onlara da iyilik versin diye de dua ediyoruz arkadaşlar. Bundan sonra da onların olduğu yerde hizmete devam edeceğiz."