Yurttaşlar enkaz altındayken AKP'liler kumar masasında

Türkiye, 6 Şubat sabahına depremlerle uyandı. Resmi açıklamalara göre, depremlerde en az 42 bin 310 kişi yaşamını yitirirken, on binlerce yurttaş yaralandı. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremleri dün Hatay’da olan 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler takip etti.

Türkiye Kahramanmaraş depreminin yarattığı yıkımı atlatamadan, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bazı belediye görevlileri ve muhtarların kumar oynarken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs’a gezi düzenleyen muhtar ve belediye personelinin kaldıkları otelin kumarhanesinde görüntülenmesi, tepkilere neden oldu.

Depremin 9 gününde AKP'li belediyenin kumar gezisi

Söz konusu fotoğrafları, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca sosyal medya hesabından yayımladı.

Karaca paylaşımında, “Depremin .9 günü. Denizli’nin AKP’li Acıpayam belediyesi Kıbrıs’a gezi düzenliyor. Belediye personeli ve muhtarlar kumar masasına oturuyor. Bu vicdansız, seviyesiz, insanlık dışı şahsiyetlerin tamamını görevden alacak mısınız?” dedi.