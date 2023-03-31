CHP'li Torun: Belediyelerimiz 4 yılda 38 milyar lira sosyal yardımda bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin 4 yılda, ihtiyaç sahibi 4 milyon 800 bin haneye 38 milyar lira sosyal yardımda bulunduğunu bildirdi. Torun, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin 4'üncü yılında, CHP'li belediyelerin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu seçimlerde 11 büyükşehir olmak üzere, 250 belediye kazandıklarını hatırlatan Torun, "şehirlere ihanet eden" bir anlayışı değiştirdiklerini ve "iktidarın demokratik yollarla gidebileceğini tüm dünyaya ispat ettiklerini" söyledi.

Sosyal yardımları 4-5 katına çıkardıklarını belirten Torun, "Belediyelerimiz 4 yılda, ihtiyaç sahibi 4 milyon 800 bin haneye 38 milyar lira sosyal yardımda bulundu. Bu yardımların tümü insan onuruna yaraşır şekilde yapıldı" dedi.

Öğrenciler için 61 yeni yurt yaparak hizmete açtıklarını, 180 bin yerli üreticiye 16 milyar liraya ulaşan katkı sağladıklarını bildiren Torun, 3 bin 905 yeni parkı şehirlere kazandırdıklarını, 162 olan kreş sayısını 414'e çıkardıklarını, günde 120 bin öğrenciye beslenme çantası desteği verildiğini, 14 raylı sistem hattını tamamlayarak hizmete açtıklarını, 20 raylı sistem çalışmasının da devam ettiğini anlattı.

Deprem bölgesindeki çalışmalar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde CHP'li belediyelerin çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Torun, şunları kaydetti:

"Belediyelerimiz, bugüne kadar 9 bin 266 araç, 27 bin 135 personelini bölgeye gönderdi. Her türlü insani yardım malzemesi taşıyan 7 bin 55 tır depremzede vatandaşlarımıza ulaştırıldı. 154 mobil mutfak, 163 ikram aracı, 18 mobil fırın bölgede hizmet verdi, vermeye devam ediyor. Bunların yanı sıra 2 milyon 925 bin battaniye, 48 bin çadır, 1400 konteyner, 265 bin ısıtıcı ve soba, 4 milyon 500 bin hijyen paketi, 2 bin 204 jeneratör, 1868 mobil tuvalet ve duş halkımıza ulaştırıldı. Bunların yanında, altyapı hizmetlerinden sağlık hizmetlerine kadar pek çok hizmetler yapıldı. Şu anda görevlendirdiğimiz 129 belediye, deprem illerinde yerleşik olarak hizmetlerini sürdürüyor.

Bakın bu hizmetleri neye rağmen verdik, onu da anlatmak isterim. İlk gün, belediyelerimizin arama-kurtarma ekiplerini saatlerce havalimanında beklettiler, geciktirdiler. 'Her şeyi biz yapacağız' diye aletlerine el koydular. Ekiplere nereye gideceklerini dahi söylemediler. Belediyelerimizin pek çok yardım tırına, 'ben dağıtacağım' diye el koydular. Yine birçok yerde belediyelerimize çadır kuracakları alan bile göstermekten imtina ettiler. Partizanlık yaparak, vatandaşa gidecek destekleri geciktirdiler."

Tüm belediye başkanlarının, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kampanyasında aktif rol alacağını bildiren Torun, ilk etapta, hemşehrilik ve özel bağlarının bulunduğu 63 ilde 219 belediye başkanını görevlendirdiklerini, gelecek günlerde ihtiyaç halinde yeni planlamalar yapacaklarını da sözlerine ekledi.