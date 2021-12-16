CHP'li Toprak: 'Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı makamına layık en yakın kişi'

CHP Adana İl Başkanlığı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine çekincelerini dile getirenlere ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili "Benim nezdimde de en doğru kişidir" diyen Toprak, bazı köşe yazarlarının Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için rezerv koymaları ile ilgili soru üstüne, "Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı makamına layık en yakın kişidir. Bazı medya çevrelerinde ve köşe yazarlarında şunu görüyorum; 'Kılıçdaroğlu… Ama…' Eğer Kılıçdaroğlu liyakat olarak, kişilik olarak, devlet deneyimi olarak bu koltuklara layıksa; ülke yönetmeye layıksa 'ama'ları bir kenara bırakmalıyız" yanıtını verdi.