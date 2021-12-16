İki isim görüşmüş: Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı televizyon programında 2023 seçimlerinde “ittifakın kabul etmesi durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını” açıklaması, İYİP kanadında da yankı buldu.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, İYİP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun önceki akşamki adaylıkla ilgili açıklamasından Genel Başkan Meral Akşener’in de “haberinin olduğu” ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu ile Akşener’in öncesinde görüş alışverişinde bulunduğu ve Akşener’in de “CHP’nin genel başkanı olarak kararınıza saygı duyarız” dediği belirtiliyor.

'Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı, Akşener başbakan'

Görüşmede; “Akşener’in başbakanlık çıkışının da güdeme geldiği” Kılıçdaroğlu’nun bu nedenle “Akşener’in başbakanlık kararının değerli olduğunu ifade ettiğinin” altı çizilirken, Millet İttifakı’nın üzerinde çalışma yürüttüğü güçlendirilmiş parlamenter sistem için “Kılıçdaroğlu’nun adaylığının uygun olacağı” değerlendiriliyor.

Millet İttifakı içindeki görüşmelerin ardından Kılıçdaroğlu’nun adaylığının “kesinleşmesi” durumunda, her iki liderin birlikte sahaya ineceği ve yurttaşlara “güçlendirilmiş parlamenter sistem ile birlikte Akşener’in başbakan olacağı, Kılıçdaroğlu’nun ise yetkilerini devredeceğini” anlatacağı da İYİP kulislerinde dillendiriliyor.