CHP'li Toprak: TRT payı kılıfıyla talana yasal zemin hazırlanıyor

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılması kılıfıyla getirilen 18 maddelik yeni torba yasa teklifinde yeni talanlara yasal zemin hazırlandığını bildirdi.

"Kamuoyunun sadece TRT payı algısına yol açan ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ teklifi 18 kanunda değişiklik öngörüyor" diyen Toprak şu ifadeleri kullandı:

"Bu torba yasayla ülkenin ormanları, suları, limanlarının talan edilmesine TRT payı kılıfıyla yasal zemin hazırlanıyor. Elektrik faturalarındaki birkaç liralık indirime karşılık halkın cebinden milyarların alınıp aktarılacağı bir senaryo tezgahlanıyor." (ANKA)