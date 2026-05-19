CHP'li Tepebaşı Belediyesi çalışanlarıyla ilgili soruşturmada 15 tutuklama
Yayın Tarihi: 19.05.2026 , 07:57 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 , 08:19
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde CHP'li Tepebaşı Belediyesi çalışanlarına yönelik soruşturması başlatmış, 25 kişi gözaltına alınmıştı.
"Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "Vergi Usul Kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, soruşturma savcısının talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğinde sorgulandı.
Şüphelilerden 15'i sorgularının ardından tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklananlar arasında Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı S.Y. ve Özel Kalem Müdürü Ö.E de bulunuyor.
Özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü bir oda bulunmuş ve 9 gümrük kaçağı "coin madenciliği" cihazı ele geçirilmişti.
