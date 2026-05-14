CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında Tepebaşı Belediyesi binası ve çalışanların evlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler arama başlattı.

Belediye binasındaki Sosyal İşler Müdürlüğü'nde incelemeler yapan polis ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre, soruşturmanın merkezinde "yolsuzluk" iddiası yer alıyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 60 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Haklarında atılı suçlardan soruşturma başlatılan belediye görevlileri 33 kişi ve şirket yetkilileri ve diğer şüpheliler 27 kişi olmak üzere toplam 60 şüphelinin yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı olarak yakalanmaları, gözaltına alınmaları, suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla ikamet ve işyerlerinde arama ve el koyma talimatları verilmiş, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce arama, yakalama, gözaltına alma, el koyma çalışmaları devam etmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir."