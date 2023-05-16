CHP'li Telci'den hatalı tutanaklara dair açıklama: 'Tutanakların tamamına itiraz edilmiş durumda'

CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkanı ve İl Seçim Kurulu Temsilcisi Avukat Emre Telci, sosyal medyaya yansıyan Yüksek Seçim Kurulu ile ıslak imzalı tutanaklar arasındaki uyuşmazlığa ilişkin "Bugün sosyal medyada tespit edilip tarafımıza iletilen tutanakların tamamına zaten itiraz edilmiş durumda" açıklamasında bulundu.

YSK tutanaklarında ve veri sisteminde yapılan maddi hataların itiraz sürecine dahil olmadığını ve ve her şekilde düzeltildiğini belirten Telci, sosyal medya üzerinden şu açıklamada bulundu:

'Seçim kurulu üyelerimiz itinayla süreci takip ediyor'

"Bugün saat 15:00 itibariyle ilçe seçim kurullarına itiraz süreci sona erdi. Bir kısım oy, maddi hata kapsamında düzeltildi, böylelikle bazı seçim bölgelerinde kamuoyundan takip ettiğiniz gibi vekillikler değişti; bir kısım oy için de itiraz süreçleri işletildi. Seçim kurulu üyelerimiz itinayla süreci takip ediyor; hepsinin emeğine sağlık; hepsine müteşekkiriz.. Canla başla çalışmaya ve seçime hazırlanmaya devam edeceğiz.

'İtiraz edilen sonuçların tamamı düzeltilmiştir'

Genel bir bilgilendirme yapmam gerekiyor; bugün sosyal medyada tespit edilip tarafımıza iletilen tutanakların tamamına zaten itiraz edilmiş durumda arkadaşlar. İstanbul özelinde, bilişim sorumluları tarafından seçim kurulu üyelerine verilen bilgiler doğrultusunda itiraz edilen sonuçların tamamı düzeltilmiştir. Bu, seçimlerde çok sık rastladığımız bir durumdur.

'Seçim kurulu üyelerine verilen bilgiler doğrultusunda da itirazlar yapılmıştır'

Kaydırma, bilerek girmeme vs hangi sebeple olursa olsun YSK sistemine eğer bir veri hatalı girilirse, bu durum tespit edilir ve düzeltilir. Çoğu sandıkta da anında müdahale edilmiş ve sayılar düzeltilmiştir. Eğer sözlü olarak yapılan ikaz sonucu veri düzeltilmezse bu sefer yazılı olarak itiraz yapılır ve resmi prosedür işletilir. Şu anda İstanbul’da bilişim sorumluları tarafından seçim kurulu üyelerine verilen bilgiler doğrultusunda da itirazlar yapılmıştır. Kamuoyundan iletilen sandıklara da itirazların yapıldığı görülmüştür.

'Herkesi 28 Mayıs'a en iyi en verimli şekilde hazırlanmaya davet ediyoruz'

Son not: Bizler avukatlar olarak verilere sahip değiliz. Bize İstanbul örgütlerinin bilişim sorumlularından gelen veriler doğrultusunda itirazlarımızı yapmaktayız. İnsanların öfkesini anlıyoruz; ama bizler yetki ve sorumluluk sahibi olduğumuz yerde üzerimize düşeni yapıyoruz. Tüm yol arkadaşlarımızın da aynı hassasiyette olduğunu biliyoruz. Ve herkesi 28 Mayıs'a en iyi en verimli şekilde hazırlanmaya davet ediyoruz."