CHP YSK Temsilcisi Yakupoğlu: Binlerce mahallede itirazlar yapıldı

CHP’nin YSK Temsilcisi Yakupoğlu'nun, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin YSK tarafından yayımlanan verilere dair binlerce mahallede itiraz yapıldığını bildirdiği aktarıldı.

Haber Merkezi

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun, "Binlerce mahallede itirazlar yapıldı, YSK’nın sistemi kapalı işlediği için seçmenlerin bunu görmesi mümkün değil" dediğini aktardı. 

Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’na 'Sosyal medyaya yansıyan hatalı tutanaklarla ilgili itirazlar yapılıyor mu?' diye sordum. Yakupoğlu, 'Binlerce mahallede itirazlar yapıldı. YSK’nın sistemi kapalı işlediği için seçmenlerin bunu görmesi mümkün değil. Tüm itirazları takip ediyoruz' dedi."

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