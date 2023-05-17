CHP'li Tekin: Seçim çalışması için Kars'a görevlendirildim

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu çalışmalarına ilişkin kendisinin Kars ilinde görevlendirildiğini açıklayarak, "Seçim çalışması yapmak üzere Kars ilimize görevlendirildim. 12 milyon seçmenin olduğu, sokak sokak bildiğim İstanbul’da çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Tekin, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Seçim çalışması yapmak üzere Kars ilimize görevlendirildim. 12 milyon seçmenin olduğu, sokak sokak bildiğim İstanbul’da çalışmaya devam edeceğim. Özellikle oy kaybettiğimiz veya yeterli oyu alamadığımız ilçelerimizde olacağım.

Kars’a elbette gideceğim. Sayın Genel Başkanımızla da görüştük. Talimatı doğrultusunda Halkın Otobüsü İstanbul’u sokak sokak gezecek. Milletimiz kararı ikinci tura bıraktı. Kazanacağız."