CHP'li Tarhan: CHP'nin tarihinde genel başkan istifası yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik istifa çağrılarını değerlendirdi.

T24'te yer alan habere göre seçimin ardından ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurultayın gündeme geldiğini belirten Tarhan, “Kurultayda CHP olarak, özeleştiri vererek CHP genlerini yenilemeliyiz. Yani kan akışı daha iyi olmalı” dedi.

Tarhan, Kılıçdaroğlu’na yönelik istifa çağrıları ile ilgili, “CHP tarihinde genel başkanın istifası veya imza ile gönderilmesi gibi bir şey yoktur, yeni aday çıkarsa yeni yarış olursa olabilir biz ona karar veremeyiz” diye konuştu.

CHP’nin Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Tarhan, AKP’nin yurt dışında TİKA, Yunus Emre Vakfı gibi kuruluşlarla kamu kaynaklarını kullanarak seçim çalışması yaptığını belirterek, “Bizim çalışmalar ise gönüllülerle yürütülüyor” ifadesini kullandı.