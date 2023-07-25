CHP'li Tanrıkulu'ndan 'TMO'da rüşvet' iddiası için savcılara çağrı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bölgedeki çiftçilere randevu vermediğini, aracıların devreye girerek çiftçilerden rüşvet aldığını belirterek cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.

CHP'li Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ve Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

‘Çiftçilerden rüşvet alıyorlar’

Tanrıkulu, TMO'nun bölgedeki ajanslarının, çiftçilere buğday ve arpa alımı için randevu vermediğini ifade ederek "Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin randevu vermemesi nedeniyle aracılar devreye giriyor ve çiftçilerden rüşvet alıyorlar. Rüşvet olaylarını parlamentodan ihbar ediyorum" dedi.

‘DEDAŞ çalışanlarına eziyet uyguluyor’

Açıklamasında, DEDAŞ'ın elektrik dağıttığı 6 ilde, yurttaşlara ve çalışanlarına eziyet uyguladığını kaydeden Tanrıkulu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Elektrik hizmeti kamu hizmetidir. Kamu hizmeti olması nedeniyle de bundan kar amacı güdülmemesi, özelleştirilmemesi lazımdı. Fakat DEDAŞ ve diğer elektrik dağıtım şirketleri kamu hizmetinden daha fazla kar amacını öne aldıkları için hem bölge halkına hem çalışanlara büyük eziyet uyguluyor."

Yaklaşık 200 DEDAŞ çalışanının iş akitlerinin feshedildiğini hatırlatan Tanrıkulu, geçtiğimiz cuma günü, DEDAŞ'ın Diyarbakır'daki çalışanlarını ziyareti sırasında kendisine bir bardak su veren bir çalışanın da iş akdinin feshedildiğini öğrendiğini anlattı.

CHP'li Tanrıkulu, DEDAŞ çalışanlarıyla dayanışma içinde ve yanlarında olacaklarını söyledi.