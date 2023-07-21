DEDAŞ işçileri altı ilde birden iş bıraktı: 'İşçiyiz haklıyız kazanacağız!'

Dicle Elektrik A.Ş.’ye bağlı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te elektrik dağıtımını yapan DEDAŞ işçileri bugün bütün birimlerde iş bıraktı.

Patronların Ensesindeyiz ile iletişim kuran DEDAŞ işçileri, geçtiğimiz günlerde taleplerini yayımlamış ve şirket yetkililerine iletmişti. İşçilerin taleplerine olumlu bir dönüş yapılmamasının ardından işçiler, bu sabah itibariyle eyleme başladı.

Eylemin başlaması ile şirket yetkileri tarafından işçilere gönderilen bir mesaj ile işçilerin taleplerinin bir kısmının kabul edildiği belirtildi. İşçilerin söz konusu teklifi kabul etmemesinin ardından Diyarbakır'da işçi temsilcileriyle görüşme talebinde bulunan şirket yetkilileri, söz konusu teklifi kabul etmelerini yoksa polis müdahalesi gerçekleştirileceğini söyleyerek tehditte bulundu.

İşçiler ise şirketin hizmet verdiği 6 ilde birden tüm birimlerin eyleme devam edeceğini, acil durumlar dışında hiçbir arızaya müdahale edilmeyeceğini ilan etti.

Patronların Ensesindeyiz'den açıklama

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Patronların Ensesindeyiz, şu ifadeleri kullandı:

"Dicle Elektrik A.Ş.’ye bağlı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te elektrik dağıtımını yapan DEDAŞ işçileri bugün bütün birimlerde iş bıraktı.Patronların Ensesindeyiz ile iletişim kuran ve bir süredir hakları için bir araya gelen ve bütün illerden temsilcilerini belirleyen DEDAŞ işçileri sosyal medyadan taleplerini yayınladı ve şirket yetkililerine ilettiler.

İşçilerin talepleri

Şirket yetkililerinin bu taleplere olumlu bir dönüş yapmaması üzerine, bütün illerde iş bırakma kararı alan DEDAŞ işçileri, bu sabah itibariyle eylemlerine başladılar. Eylemler başladıktan hemen sonra şirket yetkilileri işçilere gönderdiği mesaj ile taleplerin bir kısmını kabul ettiğini söyleyerek “hayırlı olsun” dediler. Kendi taleplerinden uzak olan bu zam paketini kabul etmeyen işçiler eyleme devam edeceklerini ilan ettiler.

Şirket açıklaması

Bu gelişmenin hemen ardından merkezi Diyarbakır’da bulunan şirket yetkilileri işçilerin temsilcileriyle görüşme talebinde bulundular. Bu görüşmede kendi verdikleri tekliften başka bir şey yapmayacaklarını, işçilerin derhal bu teklifi kabul edip işbaşı yapmaları gerektiğini, işçilerin eyleme devam etmeleri durumunda polis müdahalesi olacağını söyleyip tehditte bulundular.

Yapılan görüşmelerin ardından işçiler, henüz 3 gün önce 2 arkadaşlarının yüksek gerilime kapılıp yoğun bakımda olduğunu ve bunun gibi birçok arkadaşlarının iş kazası sonucu sakat kaldığını ya da canlarından olduğunu unutmayacaklarını, bu kadar riskli bir sektörde çalışmanın karşılığı olan haklarından vazgeçmeyeceklerini söylediler.

Patronların Ensesindeyiz’e açıklamada bulunan işçiler, şu anda şirketin hizmet verdiği 6 ilde birden tüm birimlerin eyleme devam edeceğini, acil durumlar dışında hiçbir arızaya müdahale edilmeyeceğini söyleyerek, haklı ve kararlı mücadelelerinin sonuna kadar devam edeceğini ilettiler."