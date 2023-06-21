CHP'li Tanrıkulu'dan 'Metamorfoz' dizisi oyuncularına çağrı: 'İtibar suikastına aracı olmayın'

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TRT’nin yeni dijital platformu Tabii'de yayımlanan ve Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala ile ilgili olduğu iddia edilen "Metamorfoz" dizisinin yayından kaldırılmasını istedi.

Tanrıkulu, dizide rol alan oyunculara, “İleride kendileri için büyük bir sabıka kaydı olacak, bu dizide bu şekilde oynamaları. Dolayısıyla onları da Meclis’ten farkındalığa davet ediyorum. Bu itibar suikastına aracı olmayın ve bu dizinden çekilin” çağrısında bulundu.

CHP'li Tanrıkulu, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Tanrıkulu, 6 yıldır cezaevinde olan Kavala’yı konu alan aldığı iddia edilen Metamorfoz dizisine tepki gösterdi. Tanrıkulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Kavala dosyasında Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 18. maddesinden mahkum ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

'Osman Kavala hedef gösteriliyor'

“AİHM, bu kararında, Osman Kavala’nın hukuk dışı yöntemlerle sivil aktivistlere ve sivil aktörlere bir ceza olsun diye tutulduğunu çok açık biçimde ifade etti. Bu karara rağmen bırakılmıyor. Bırakılmamasının nedeni, iddianamesinin ve mahkumiyetinin Sayın Erdoğan tarafından yazılmasıdır. Dosyası Yargıtay’da ve yakında görüşülecek. Beni üzen hadise şu; hepimizin vergileri ile kamu yayıncılığı yapmak zorunda olan TRT’nin bir itibar suikastına aracı olması. Bu yöntemi 15 Temmuz’dan önceki uygulamalardan biliyorduk. Yani kanallarda birçok itibar suikastı yapılıyordu. Hedef gösteriliyordu insanlar. AKP, bu yöntemi devam ettiriyor. TRT’de bizim vergilerimizle yapılan dizide Osman Kavala hedef gösteriliyor, milyonlara hedef gösteriliyor.”

'İtibar suikastına aracı olmayın ve bu dizinden çekilin'

Tanrıkulu, “Bu diziyi derhal yayından kaldırın. Bu, büyük bir utanmazlıktır, büyük bir düşmanlıktır ve büyük bir kindir. Bu dizinin bir an evvel TRT’den yayından kaldırılmasını talep ediyorum” dedi.

Tanrıkulu, dizide rol alan oyunculara da, “İleride kendileri için büyük bir sabıka kaydı olacak, bu dizide bu şekilde oynamaları. Dolayısıyla onları da Meclis’ten farkındalığa davet ediyorum. Bu itibar suikastına aracı olmayın ve bu dizinden çekilin” çağrısı yaptı.