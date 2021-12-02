CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan'a faiz desteği: Faiz haram, Bakara Suresi 275...

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Milli Kurtuluş Savaşı’nda faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım" açıklamasında bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanının faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım. Allah yar ve yardımcısı olsun” diyen Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık faiz konusuna da bir noktayı koyalım. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Faiz haram. Bakara Suresi 275. Ayetinde Allahuteala faizcilerin asla cehennemden çıkamayacaklarını bildiriyor. O Merkez Bankası Başkanı derhal faizi sıfıra düşürmeli. Kurtulalım faizden. Dolar yükselirse yükselsin. Faiz düzeni ve faizcilerden sıkıldım."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın faizlerin düşmesini eleştirmesine yanıt veren Özcan, “Bir avuç tefeciye Türkiye’yi mahkûm edenlerden sıkıldım. Derhal Merkez Bankası Başkanı istifa etsin ya da bir kararname ile faiz sıfıra düşsün. Ben faizin derdindeyim. Dolar isterse 100 liraya çıksın. Bizim Parti Sözcüsü'ne de kızıyorum. Sayın Öztrak, ‘Faizin düşmesi yanlış’ diyor. Nesi yanlış Sayın Öztrak? Sayın Cumhurbaşkanı faizleri sıfıra çeksin ve kısa zamanda bu ülkeyi refaha ulaştırsın. Ben kendisinin bu konuda samimi olduğunu biliyorum” dedi.

Özcan açıklamalarının tepki çekmesinin ardından sosyal medya hesabından "İzahı olmayan şeyin mizahı olur. Bu konuşmamı sevgili basın mensubu arkadaşlarımız nerelere çekmiş. Allah aşkına bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış" paylaşımını yaptı.