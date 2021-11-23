CHP'li Tanju Özcan: Rahatsız oldularsa Şam’da su daha ucuz...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve yine yabancıların nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Özcan, “Biz daha önce suya 10 kat zam yapacağız demiştik, o zaman dolar 6 TL idi. Dolar, Sayın Bahçeli konuşurken 12 TL’ye çıktı. Bu benim sorunum değil” ifadesini kullandı.

Özcan, “Bolu’da oturma izni almış olan geçici sığınmacılarla ilgili bir tarife oluşturduk. Yabancı uyruklu kişilerin resmi para birimi TL değil. Biz de bunu Amerikan doları olarak belirledik. Biz burada Amerikan doları üzerinden tahsilat yapacağız, demedik. Dijital sayaç kullanıyorsa saati aldığı gün Merkez Bankası'nın efektif satış rakamı neyse o fiyattan TL’ye güncellenecek” diye konuştu.

Irkçılık yapmadığını ve faşist olmadığını iddia eden Özcan şöyle konuştu:

“Ben Türk milletinin menfaatlerini korumaya söz vermiş bir kişiyim. Seçilmiş bir insanım. Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldular mı? Eğer oldularsa Şam’da su daha ucuz. Buyursunlar. Nikah ücretleri de Şam’da ucuz. Şam belediyesi nikah da kıymıyor. Orada hocalar kıyıyor. Hocanın cebine ne sıkıştırırsan onu alıyor. Dolayısıyla illa Bolu’da evlenmek zorunda değiller. Ben '2 sığınmacının Bolu’ya gelip Bolu’ya yerleşmelerini istemiyorum' dedim. Sığınmacı arkadaşlarımız, Bolu’yu beğenmiyorlarsa buyursunlar, ülkelerinde daha ucuza hizmet alıyorlarsa veya onları bağrına basmak isteyen belediye başkanı varsa onları şehrine davet etsin. Orada daha ucuz hizmet alabilsinler” dedi.