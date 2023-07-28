CHP'li Tanal'dan yurttaşa: 'Sizin yüzünüzden iktidarı kaybettik, AKP'nin provokatörüsün'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen Ormanı'nda maden sahası için ağaçların kesilmesine karşı direnen yurttaşlara ziyarette bulundu.

Heyet içerisinde yer alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP'nin seçimleri kaybetmesine tepki gösteren bir yurttaşa “Sizin gibi insanlar yüzünüzden iktidarı kaybettik. AKP'nin ekmeğine yağ sürüyorsun, sen AKP'nin provokatörüsün” dedi.

Sözlerinin ardından Tanal'a tepki gösteren ve yuhalayan yurttaşlar, Tanal'ın alandan gitmesini istedi.

Tanal: Tatsız bir hadise yaşadık

Olayın gündeme gelmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tanal "tatsız bir hadise yaşadık" dedi, "CHP Heyetinin Akbelen’de bulunmasından rahatsızlık duyan birtakım siyasi oluşumların mensupları, 'asker ve polis savunuculuğu yaptığım' yönünde bana sataşmada bulundu" ifadelerini kullandı.

"Kamuoyuna açıklama" başlığıyla yaptığı açıklamada Tanal şunları kaydetti:

"Bugün Muğla İkizköy halkının direnişine destek için gittiğimiz Akbelen Ormanı’nda tatsız bir hadise yaşadık.



Şöyle ki: Yetkililerle, jandarmayla görüşerek, demokratik eylem hakkını kullandığı için gözaltına alınan doğa aktivistlerinin serbest bırakılmasını sağladık.

Akabinde alanda vatandaşlarla sohbet ederken 'Hak mücadelesi veriyorsunuz. Sizi askerlerle, polisle karşı karşıya getiren AKP iktidarıdır' şeklinde değerlendirmede bulundum.

İktidarın, özel şirketin rantının korunması için günlerdir beklettiği güvenlik güçlerinin de gidişattan memnun olmadığını, onların da mağdur edildiğini anlattım.



Bunun üzerine Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Heyetinin Akbelen’de bulunmasından rahatsızlık duyan birtakım siyasi oluşumların mensupları, 'asker ve polis savunuculuğu yaptığım' yönünde bana sataşmada bulundu.

Sosyal medyada “CHP Milletvekili Mahmut Tanal’dan, Akbelen’de kendisini eleştiren vatandaşa: ‘Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AKP’nin provokatörüsün.’ başlığıyla paylaşılan videonun perde arkası bundan ibarettir."