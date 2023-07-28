Akbelen'de direnişçilere yine saldırı: 3 gözaltı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen Ormanı'nda maden sahası için ağaçların kesilmesine karşı direnenlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında bir kez daha jandarma saldırdı.

Direnişçilerin bulunduğu alanda konuşma yapan Kılıçdaroğlu'na jandarma barikatının olduğu ve ağaç kesiminin devam ettiği alana gitmemesi nedeniyle tepki gösterildi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller barikatın arkasındaki alana yöneldi.

CHP heyetinin geçmesi için barikatta koridor oluşturuldu, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ağaç kesiminin sürdüğü alana girdi.

Ancak barikatı zorlayan yöre halkına ve direnişçilere jandarma biber gazı, kalkan ve TOMA ile müdahale etti. Saldırıda 3 kişi gözaltına alındı.

Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin ağaç kesimi yapılan alanı ziyaretinin ardından direnişçilerin olduğu alana tekrar gelmeyerek başka bir noktadan ormandan ayrıldığı öğrenildi.