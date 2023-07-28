CHP'li Tanal'dan sonra Başarır da yurttaşa sert çıkıştı: 'Bağırma bana'

Akbelen'de direnenlere ziyaret gerçekleştiren CHP heyetinde Mahmut Tanal'dan sonra Ali Mahir Başarır da kendisine tepki gösteren yurttaşa 'Bağırma bana' diye çıkıştı.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen Ormanı'nda maden sahası için ağaçların kesilmesine karşı direnen yurttaşlara ziyarette bulundu.

Bölgeye giden CHP heyetinden Ali Mahir Başarır'ın tartıştığı çevrecilere parmak salladığı görüldü. Başarır, kendisine tepki gösteren bir kadına "Bana bağırma" dedi.

Heyet içerisinde yer alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da, CHP'nin seçimleri kaybetmesine tepki gösteren bir yurttaşa “Sizin gibi insanlar yüzünüzden iktidarı kaybettik. AKP'nin ekmeğine yağ sürüyorsun, sen AKP'nin provokatörüsün” demişti.

Haber

CHP'li Tanal'dan yurttaşa: 'Sizin yüzünüzden iktidarı kaybettik, AKP'nin provokatörüsün'