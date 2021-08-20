CHP'li Salıcı'dan 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması: Kılıçdaroğlu...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İzmir'de 12. Bölge Toplantısı'nın basına kapalı kısmında örgütlere "seçime hazır olma" çağırısında bulunarak ittifak politikasını anlattı.

Salıcı'nın toplantının kapalı kısmında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin de açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Salıcı şöyle konuştu:

"Büyükşehirlerin neredeyse tamamı kazanıldı. Yerel seçimlerde başarılı olabileceğimizi gördük. Bundan sonraki süreçteçte de başarılı olacağız. Peki bu ittifakı kuran kim? Kemal Kılıçdaroğlu. İttifakı ayakta tutan kim? Yine kendisi.

Genel başkanlar arasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hamlelerine karşı, bu hamleleri boşa düşüren, ittifakın içinde ve dışındaki bütün partilerle, genel başkanlarıyla bu süreci götüren kim? Yine sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Bundan sonraki süreci örgütleyecek olan, başında olacak olan, bana sorarsanız liderlik edecek, Cumhurbaşkanı olacak olan kişi yine Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Tabi ki ittifak bileşenleri ile adayımıza karar verilecek."