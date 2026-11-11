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CHP’li Öztürkmen: Parası fonda kalan kuruluşlardan biri de AKP

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan CHP’li vekil Öztürkmen “Ulaştığımız bilgilere göre AKP Genel Merkez çalışanlarının maaşları da fonda kalmış” dedi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 11.11.2026 , 11:10

Fon vurgununa dair bir iddia dün TBMM Genel Kurulu’ndaki oturumda konuşan CHP Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen tarafından dile getirildi.

Öztürkmen AKP Genel Merkez çalışanlarının maaşlarının da tasfiye edilen fonlarda kaldığını iddia etti, “AKP Genel Merkez çalışanlarının maaşları hangi fon şirketine kim tarafından ne zaman yatırılmıştır? Kaptırılan para ne kadardır ve hangi portföye yatırılmıştır?” diye sordu.

Hasan Öztürkmen genel kuruldaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni edindiğimiz çok önemli bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Parası fonda kalan kuruluşlardan biri de doğrudan AK Parti'dir! Ulaştığımız bilgilere göre AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşları da fonda kalmış. Miktarın tam olarak ne kadar olduğu yakında belli olacaktır.  Burada önemli sorular ortaya çıkıyor, AK Parti Grup Başkanvekilleri yanıt versinler: AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşları hangi fon şirketine kim tarafından ne zaman yatırılmıştır? Kaptırılan para ne kadardır ve hangi portföye yatırılmıştır?”

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