CHP'li Öztunç'tan Davutoğlu'na: 'Kimse kafalarına silah dayamadı'

Seçimde CHP listelerinden Meclis'e 10 milletvekili sokan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine CHP'den tepki geldi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Davutoğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar" ifadelerini kullandı.

Medyascope'ta Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayan Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. 'Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım' dedim" diye konuşmuştu.