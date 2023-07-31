Davutoğlu: En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti, her yolu denedim

Milletvekili seçimlerine CHP listelerinden girerek Meclis'te 10 vekille temsil hakkı kazanan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Medyascope'tan Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtladı.

CHP listelerinden seçime girme kararının son tercihi olduğunu söyleyen Davutoğlu, öncesinde İYİP'e "Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım" diyerek ittifak teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Davutoğlu "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben" diye konuştu.

Merkez Bankası'na atamalar

Merkez Bankası'na yapılan son atamalara ilişkin soru üzerine ise Davutoğlu “Aman başarısız olsunlar demem. Tanıdıklarımı aradım, kutladım. Doğru atamalara doğru deriz fakat politikalar doğru değil. MB başkan yardımcılarının değişmesi doğru, bu kadar geç değişmesi doğru değil" ifadelerini kullandı.

'Hakan Fidan doğru tercih'

Hakan Fidan’ın dışişleri bakanı olarak atanması da doğru olarak karşıladığını belirten Davutoğlu şunları söyledi:

“Doğru bir atama olarak gördüm, aradım ve tebrik ettim. Pek çok görüşmede yanımda bulunmuş bir arkadaş. Dış politika geçmişi yeni değil. Son dönemde ister Libya, ister Suriye, ister Ukrayna, isterse Dağlık Karabağ sorununun MİT tarafından yürütüldüğünü herkes biliyor. Hakan bey doğru bir tercih oldu. Fakat Sayın Erdoğan ne kadar rasyonel ve onurlu davranacak? Örneğin Donald Trump’ın geri gelme ihtimali var. Trump’ın müzesinde “Aptal olma” mektubu duruyor. Acaba ne olacak? Umarım Hakan Bey başkanlığında doğru politikalar yürütülür.”