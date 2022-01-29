CHP'li Öztunç: İstanbul’a laf edenler dönüp AKP’li Kahramanmaraş belediyelerine bir bakın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın Onikişubat Belediyesi’ne ait bir çöp konteyneri ve konteynerin çevresini gösteren videoyu, “İstanbul’a laf edenler dönüp AKP’li Kahramanmaraş belediyelerine bir bakın. Memlekette çöpler toplanmıyor” notuyla paylaştı.

Tekerek Mahallesi’nde Onikişubat Belediyesi’ne ait çöp konteyneri ve çevresini gösteren video ile ilgili Öztunç, şu mesajı verdi:

"Kahramanmaraş merkezde bugün bir hemşerimin çektiği video. İstanbul’a laf edenler dönüp AKP’li Kahramanmaraş belediyelerine bir bakın. Memlekette çöpler toplanmıyor. Aktrollerden ve beceriksiz belediye başkanlarından hemen iftira, hakaret, küfür, saldırı başlar ama gerçek bu videoda."