CHP'li Öztrak, Kurtulmuş’a yanıt verdi: ‘Asıl ahlaksızlık...’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.
Öztrak, “Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak ahlaksızlıktır” diyen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a yanıt verdi.
“Asıl ahlaksızlık, TÜİK’in çakma enflasyon rakamlarını esas alıp işçinin, memurun, emeklinin, dul ve yetimin kul hakkını afiyetle yemektir. Asıl ahlaksızlık, ‘Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız, milletimizi faize ezdirmeyeceğiz’ dedikten sonra milletin 7 göbek sülalesini faize ezdirmektir. Asıl ahlaksızlık, ‘Ekonominin kitabını yazdım’ diyenin ekonomiyi berbat etmesidir” ifadelerini kullanan Öztrak, “Asıl ahlaksızlık, ‘her cuma bir ayet sallıyorum; Bakara, makara’ diyerek mukaddes dinimizle alay edenlerin, rüşvet iddialarından aklanmayanların bu ülkeyi temsil etsin diye büyükelçi atanmasıdır” diye konuştu.
Farklı gündemlere ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, HDP’nin İstanbul Kongresi’ne soruşturma açılması için de “Bu hiçbir şekilde kabul edilemez, yanlıştır” dedi.
“İBB’de teröristlerin çalıştığını iddia eden” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da cevap veren Öztrak, “Soruyu soranların, sordurtanların istihbarat teşkilatı olabilir ama CHP’nin yoktur. Biz belgeye bakarız. Yargı kararına bakarız. Ortaya konulan belge yok, yargı kararı yok, sadece iddialar var. Bu iddiayı ortaya atan, daha önce ortaya attığı mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklasın ve Sezgin Baran Korkmaz’ı neden makamda ağırladığının hesabını versin” diye konuştu.
Öztrak’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
- “Sebep değişmeden sonuç değişmez. Yaşanan krizin sebebi Erdoğan’dır. O gitmeden sonuç değişmez”.
- “Şimdi devalüasyonla gasp ettiklerinin yarısını bile vermeyecekler ama Erdoğan’ın bakanı, ‘bayram havası yaratacağız’ diyerek boş hava basıyor. Amigoluk yaparak emekçiyi aldatmaya kalkıyor. Ülkemizde ucuzlayan sadece emek de değil. Milli varlıklarımızın değeri de Erdoğan’ın elinde üç para, beş kuruş oldu.
- “Beceriksizlik, liyakatsizlik, iş bilmezlik yüzünden millet soğukta ucuz bir ekmek için saatlerce sıra bekliyor. Erdoğan çıkıyor, ‘Rabbimiz, sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınarız der’ diyerek kendi yarattığı krizin sorumluluğunu yüce Allah’a havale etmeye kalkıyor”.
- “Merkez Bankası’nın iki kolunu kullanamaz halde ringe çıkarıyorsunuz, dayak yediriyorsunuz, sonra kılıf geçirmeye çalışıyorsunuz. Önce çakma Çin işi uydurdular, şimdi Türk işine geldi. Ortada bir model yok, büyük becerisizlik ve üstünü örtme çabası var. Modelden bahsedilecekse bu yoksuldan alıp zengine verme modelidir”. (ANKA)