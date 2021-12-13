CHP'li Öztrak, Kurtulmuş’a yanıt verdi: ‘Asıl ahlaksızlık...’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, “Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak ahlaksızlıktır” diyen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a yanıt verdi.

“Asıl ahlaksızlık, TÜİK’in çakma enflasyon rakamlarını esas alıp işçinin, memurun, emeklinin, dul ve yetimin kul hakkını afiyetle yemektir. Asıl ahlaksızlık, ‘Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız, milletimizi faize ezdirmeyeceğiz’ dedikten sonra milletin 7 göbek sülalesini faize ezdirmektir. Asıl ahlaksızlık, ‘Ekonominin kitabını yazdım’ diyenin ekonomiyi berbat etmesidir” ifadelerini kullanan Öztrak, “Asıl ahlaksızlık, ‘her cuma bir ayet sallıyorum; Bakara, makara’ diyerek mukaddes dinimizle alay edenlerin, rüşvet iddialarından aklanmayanların bu ülkeyi temsil etsin diye büyükelçi atanmasıdır” diye konuştu.

Farklı gündemlere ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, HDP’nin İstanbul Kongresi’ne soruşturma açılması için de “Bu hiçbir şekilde kabul edilemez, yanlıştır” dedi.

“İBB’de teröristlerin çalıştığını iddia eden” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da cevap veren Öztrak, “Soruyu soranların, sordurtanların istihbarat teşkilatı olabilir ama CHP’nin yoktur. Biz belgeye bakarız. Yargı kararına bakarız. Ortaya konulan belge yok, yargı kararı yok, sadece iddialar var. Bu iddiayı ortaya atan, daha önce ortaya attığı mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklasın ve Sezgin Baran Korkmaz’ı neden makamda ağırladığının hesabını versin” diye konuştu.

Öztrak’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: