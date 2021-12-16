CHP'li Öztrak: Fedakarlık yapmak için 5'li çeteniz önden buyursun

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanan 2022 asgari ücretine CHP yöneticileri ve milletvekillerinden tepki geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Erdoğan'ın sebebi olduğu ekonomik kriz, senenin başında 385 dolar olan asgari ücreti, son zamma rağmen bugün 274 dolara indirdi" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise "Asgari ücretlinin 110 dolarlık kaybı ‘müjde’ olarak sunuluyor" açıklamasını yaptı.

CHP yöneticileri ve milletvekilleri, Erdoğan’ın 4 bin 250 TL olarak açıkladığı yeni asgari ücrete sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Öztrak: 5'li çeteniz önden buyursun

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Beşli çeteye dolarla, avroyla ihaleleri dağıtan Erdoğan, iş emekçinin ücretini belirlemeye gelince ‘Bizim paramız bellidir, o da Türk lirasıdır’ diyor. Aynı aydınlanmayı dolarla, avroyla dağıttığınız ihalelerin Türk lirasına çevrilmesinde de bekliyoruz. Erdoğan'ın sebebi olduğu ekonomik kriz, senenin başında 385 dolar olan asgari ücreti, son zamma rağmen bugün 274 dolara indirdi. Emekçinin 111 doları, Erdoğan yapımı krize heba edildi. Hala ‘hep birlikte fedakarlıktan’ bahsediyor. Fedakarlık yapmak için 5'li çeteniz önden buyursun” dedi.

Ağbaba: 110 dolarlık kayıp 'müjde' olarak sunuluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Asgari ücretlinin 110 dolarlık kaybı ‘müjde’ olarak sunuluyor. Üzülerek söylüyorum ki bu zam, asgari ücretlinin cebine girmeden eriyecek. Erdoğan, milyonlarca asgari ücretliye ‘Bizim paramız Türk lirasıdır’ diyor. Yandaşa, Katarlılara, beşli çeteye, dövizle, dolarla ihale dağıtanların mevzu emekçiye gelince 'milli paramızı’ hatırlaması, en hafif deyimiyle emek düşmanlığıdır" paylaşımını yaptı.

'Bari alım gücünü kaybetmeseydi'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “‘Asgari ücrete tarihi zam yaptık' diyenler, Ocak 2021'de 384 dolar maaş alan asgari ücretliye, Ocak 2022'de 274 dolar maaş vermeyi müjdeliyor! ‘Türkiye'de büyüme var’ diye övünenler, eğer büyüme varsa refah payı şöyle dursun, bari asgari ücret alım gücünü kaybetmeseydi” dedi.

'Rakam en az 5 bin TL olmalı'

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Kaşıkla verip kepçeyle alıyorsunuz! Sabahtan akşama değişen gıda etiketleri, sokakta hissedilen yüzde 60 enflasyon, dört kişilik ailenin açlık sınırının 3 bin TL'yi, yoksulluk sınırının 10 bin TL'yi geçmesi halkın belini büktü. Rakam en az net 5 bin TL olmalı” paylaşımı yaptı.

'Ceplere girmeden çıkmaya başladı'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Zamlı asgari ücret henüz ceplere girmeden çıkmaya başladı! Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 56 kuruş zam yapıldı” dedi.