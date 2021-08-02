CHP'li Öztrak: Beyefendinin konvoyu geçebilsin diye yangın söndürme araçları bekletiliyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) gündemini kamuoyuyla paylaştı.

Orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, şöyle konuştu:

"Ortaya çıkan felaketin boyutu ve mücadelede yaşanan kargaşa karşısında milletimiz haklı olarak soruyor; bu ülkede orman yangınlarının çıkmasını engellemek kimin görevi? Yangın çıkarsa en hızlı ve etkin şekilde müdahale etmek kimin görevi? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Elbette Erdoğan şahsım hükümeti. Son 20 yılda milletten 2 trilyon 330 milyar dolar vergi topladı. Yurt dışından 109 milyar dolar, milletten de 51 milyar dolar borç aldı. 62 milyar dolarlık da özelleştirme yaptı. Atadan, deden kalan malları sattı. Toplamda 2.5 trilyon dolar parayı topladı ve harcadı. Şimdi milletimiz, ‘bu kadar parayı topladınız, harcadınız. Neden bu yangınlara mani olamıyorsunuz? Neden söndüremiyorsunuz' diye sorunca, havaya bakıp ıslık çalıyor. Bunların kullandığı kaynaklar çok, yetkileri çok ama nedense sorumlulukları hiç yok."

Öztrak'ın açıklamalarının bir bölümü şöyle: