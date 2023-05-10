CHP'li Özkoç'tan Kılıçdaroğlu hakkında ses kaydı iddiası: 'İhbar aldık'

14 Mayıs seçimlerine 4 gün kala bir sonuç tahmini de Millet İttifakı'ndan geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ilk turda tamamlanacağını söylediği cumhurbaşkanlığı seçimini "Yüzde 56-57 ile bu işi bitireceğiz" öngörüsünde bulundu.

HalkTV yayınında konuşan Özkoç'un açıklamalarından öne çıkan bir diğer konu ise Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ses kaydı üretileceği şeklindeki iddiasıydı. Bununla ilgili istihbarat aldıklarını belirten Özkoç şunları söyledi: "Şimdi de arkadaşlarım gönderiyorlar. Bu önümüzdeki hafta içerisinde aldığımız istihbarat öyleydi. Şehit ailelerimizin çocukların yer aldığı afişlerin billboardlarda boy göstereceği ve oradan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir ses kaydının, PKK ile görüşme ses kaydının sosyal medyada dolaştırılacağına dair ihbar aldık."

Özkoç son olarak şöyle devam etti: "Çok net söylüyorum. Şehit ailelerimizin çocukları ile ilgili afişlerde onların resminin olduğu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da sesinin taklit edilerek PKK terör örgütü ile bir ilinti bir konuşması olduğunu gösterip onları istismar edip billboardlarda afişlerin son 4 gün içerisinde yapıştırılacağına ve bununla ilgili propaganda yapılacağına dair istihbarat bilgileri aldık."