CHP'li Özkoç: Soylu bu olayların tamamından haberdardır

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TELE1 yayınında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğramasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olaydan haberdar olduğunu iddia ederek, "Haberdar olmaması mümkün değildir. Eğer bir İçişleri Bakanı herhangi bir yerde gelişen olaylardan anında haberdar olamıyorsa, ya emniyet teşkilatını, İçişleri Bakanlığı’nı yönetemiyordur; ya da bunu kasti olarak bildiği halde tedbir aldırtmıyordur" diye konuştu.

Olayın yaşanacağının daha önceden belli olduğunu belirten Özkoç, açıklamalarında şunları kaydetti:

'Haberdar olmaması mümkün değildir'

"Emniyet böyle zamanlarda gerçekten hele mitinglerin olduğu zamanlarda, herhangi bir siyasi oraya geldiğinde tedbirleri alan İçişleri Bakanlığı’nın ve Jandarmanın rutin görevleri arasındadır bu, oradaki gerekli tedbirleri alırlar. Çubuk’ta da polis ve jandarma saldırganlara karşı herhangi bir müdahalede bulunmadı. Erzurum’da da polis saldırganlara karşı herhangi bir müdahalede bulunmadı. Yani bu tamamen İçişleri Bakanı Soylu’nun sorumluluğunda gelişen bir olaydır. Soylu bu olayların tamamından haberdardır. Haberdar olmaması mümkün değildir. Eğer bir İçişleri Bakanı herhangi bir yerde gelişen olaylardan anında haberdar olamıyorsa, ya emniyet teşkilatını, İçişleri Bakanlığı’nı yönetemiyordur; ya da bunu kasti olarak bildiği halde tedbir aldırtmıyordur.

İçişleri Bakanı bunu biliyordu, Çubuk’ta da biliyordu. Nereden biliyoruz bunu? Erzurum’daki olaydan sonra, Çubuk’taki olay gibi orada da açıklamalarda bulundular, ‘Ne işi var Erzurum’da?’ Ne demek ne işi var Erzurum’da? Cumhurbaşkanı Yardımcılığına aday bir kişi, siyaseten ülkenin her tarafına gidebilir, toplantılar yapabilir, mitingler yapabilir, insanlarla buluşabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nde herkesin her yere gidemeyeceği bir ortam var gibi, böyle bir dayatmayı Türk milletinin aklına sokmaya çalışıyorlar. ‘Ne işi var orada?’ Her yerde her şekilde milletimizle buluşmaya hakkımız var. Türkiye’nin gerçeklerini, onlarla konuşmaya hakkımız var. Erzurum’daki polisler ne yaptı? Erzurum’daki polisler de Ekrem İmamoğlu’nun bütün uyarılarına rağmen bu provokatör gruba, taş atan gruba herhangi bir müdahalede bulunmadılar.

Erzurum’daki bir avuç Süleyman Soylu’nun provokatörlüğüyle hareket eden insanların Erzurum halkını temsil etme durumu yoktur. Onlar Erzurum’daki insanlarımızın demokratik, ülkesini seven, milliyetçiliğinden bağımsız olarak bir provokatörlük girişimi içerisindeler. Bunu çok iyi anlamak lazım ve onların uyguladığı bu oyuna kesinlikle ve kesinlikle bu süreçte gelmemek gerekiyor.”

'Adalet Bakanı'nın açıklamalarına güvenmiyoruz'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Erzurum’da yaşanan olaylarla ilgili, ‘Süreç hem Başsavcılığımız hem adli kolluk tarafından takip ediliyor. Şu anda gözaltında olanlar var’ açıklamasına ilişkin ise Özkoç şunları söyledi:

“Bekir Bozdağ’ın açıklamalarına kesinlikle hiçbir şekilde güvenmiyoruz. Biliyorsunuz Adalet Bakanı, Çubuk zamanında da bazı açıklamalarda bulunmuştu. O saldırganların hiçbir tanesi tutuklu yargılanmadı ve hepsi elini kolunu sallayarak şu anda dolaşıyorlar. Soylu’nun, ‘kalaşnikofla sen öl de öldürelim, öl de ölelim’ diyen insanlarla ilgili bizzat ben kendim bulundum. O insanlarla ilgili herhangi bir takip yapılmadı ve soruşturma açılmadı.

Bir çete gibi davranıyorlar. Devleti yöneten bir irade, devleti yöneten bir iktidar anlayışı gibi değil; bir çete gibi davranıyorlar ve bu çete anlayışıyla mafyayı kullanıyorlar, çeteleri kullanıyorlar, uyuşturucu baronlarını kullanıyorlar. Birlikte hareket ettikleri insanlar şimdi televizyonlara çıkıp video yayınlarıyla, nasıl birlikte hareket ettiklerini tek tek açıklıyorlar.

'Soylu'nun hâlâ provoke ettiğini görüyoruz'

O yüzden kesinlikle, Adalet Bakanı’nın açıklamalarına güvenmiyoruz. Biz anında müdahale edilmediğini görüyoruz. Süleyman Soylu’nun hala provoke ettiğini görüyoruz. Çubuk olayları da ilgili aynı zamanda şehit cenazelerine CHP’liler gitmesin diye provoke etmişti. Şimdi de miting alanlarını provoke ediyor.

Hiç kimse ama hiç kimse milletimize reva gördükleri bu taşlı, sopalı saldırıları çocuklarımızın alnının kanamalarını, milletimizin taşlanmasının hesabı sorulmayacak anlayışıyla hareket etmesin. Buna emir vermeyenler, emri aldığı halde bu emri uygulamayanlar, buna göz yumanlar, bununla ilgili birlikte, beraberce hareket edenler hepsi hukuk karşısına çıkacak ve hesap vereceklerdir."