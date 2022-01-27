CHP'li Özkoç: 'Öcalan’ın yeni avukatı Erdoğan...'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Özkoç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, “Öcalan ile ilgili diyor ki ‘Öcalan, Demirtaş’ın vermiş olduğu mesajlardan rahatsız.’ Öcalan’ın yeni avukatı Recep Tayyip Erdoğan. Bugünlerde bildiğim kadarıyla avukatlarıyla da görüştürülmüyor. Herhalde bunların aralarında bir kırmızı telefon ya da kırmızı bir kişi var. Bu kırmızı kişi ya da kırmızı telefon, Öcalan ile direk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı telefonla görüştürüyor. Ne zaman görüştünüz de rahatsız olduğunu size iletti? Baş başa mı görüştünüz, kırmızı telefon ile mi görüştünüz? Aranızdaki samimiyetin derecesi nedir, hangi noktadadır?" dedi. (ANKA)