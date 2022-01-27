Öcalan'ın kardeşinden Erdoğan'a yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdullah Öcalan üzerinden Selahattin Demirtaş mesajları paylaşmaya devam etmesi üzerine Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'dan açıklama geldi.

Mehmet Öcalan, “Bıraksınlar da kendisi konuşsun, Öcalan kendi görüşlerini açıklayabilir” dedi.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Mehmet Öcalan, “Sesi çıkmayan bir insan üzerinden değerlendirme, yorumlar yapmanın çok doğru bir şey olduğunu zannetmiyorum" ifadesini kullandı.

Öcalan’ın kendi görüşlerini açıklaması için görüşmelerin sağlanması gerektiğini söyleyen kardeşi, “Öcalan adına konuşacaklarına, izin versinler kendi görüşlerini aktarsın, en doğrusu budur. Başka biri onun adına konuşacağına, bıraksınlar da kendisi konuşsun. Aile görüşü insanidir ama avukatların hukuksaldır. Avukatlar aracılığıyla görüşme yapılırsa, Öcalan kendi görüşlerini açıklayabilir. Ama en sağlıklı olan kendisinin konuşmasıdır. Bu konuşmada hukuksal anlamda avukatlar, aileler ile yapılan görüşmeler sonrası açıklama yapılır" diye konuştu.

Erdoğan ne demişti?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün NTV canlı yayınında, "Öcalan'ın Demirtaş'ın mesajlarından rahatsız olduğu ortada bir gerçek" demişti. Erdoğan, "İmralı Demirtaş’ın açıklamalarından rahatsız dediniz. Devletin elinde böyle bir bilgi mi var?" sorusuna ise "Var ki söylüyorum" yanıtını vermişti.