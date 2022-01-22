Öcalan'ın mektubunu duyuran Özcan: Demirtaş'ı tehdit etmedim yaşama davet ettim

Yenilenen İstanbul seçimlerine üç gün kala Abdullah Öcalan'ın mektubunu kamuoyuna duyurmasıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, "Demirtaş hapisten çıkınca onun canını sadece Öcalan kurtarabilir” sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek" sözlerini takiben yaptığı açıklamalarda çözüm sürecinin bitmesinden HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı sorumlu tutan Özcan Rudaw'a yaptığı açıklamada söylediklerinin "tehdit" olarak algılandığını belirterek, "Ben Selahattin beyi tehdit etmedim, yaşama davet ettim" dedi

Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece çözüm sürecini yıkmak değil, sırf Öcalan siyaseten devreye girdiği için ve iş çözüme gideceği için Selahattin beyin arkasındaki konsosyon, dış dinamikleri Duran Kalkan açıkladı; Avrupa, iç dinamikleri de Türkiye'deki iktidar mücadelesinde üç tane faşist damar var. Birisi Kemalist faşistler, sol'dan gelen Marksistler, birisi de Kürtçü faşistler, yani Kürt ilkel milliyetçileri, bu üç damarın iç dinamiklerinin bütünlüğü Selahattin beyin arkasında geçerek Selahattin beyi tetikçi olarak kullanarak çözüm sürecini yerle yeksan ettiler."

Özcan, “Bıraksın bu fırıldak işleri, şimdi ben Selahattin beyi böyle uyardım. Selahattin bey kendini tanıyacak, buraya nasıl geldiğini bilecek. PKK hareketini isyan örgütü hareketini biraz çalışacak. Hukukçu olduğunu söylüyor, insan hakları hukukçusu olduğunu söylüyor. Biraz bunları çalışacak" diye ekledi.