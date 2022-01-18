Özcan: 'Demirtaş hapisten çıkınca onun canını sadece Öcalan kurtarabilir'

AKP 'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek" sözleri tartışılmaya devam ediyor.

23 Haziran 2019'da yenilenen İstanbul seçimlerinden önce PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubunu kamuoyuna açıklayan Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, Erdoğan'ın sözlerini değerlendirdi.

'Öcalan faktörü devreye girebilir'

Medyascope'a konuşan Özcan, çözüm sürecinin bitmesinden Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı sorumlu tuttu.

Özcan, "Erdoğan şu anda eski Erdoğan değil. AK Parti de fabrika ayarlarına dönerse Öcalan faktörünü yeniden devreye koyarlar" dedi.

'Canını sadece Öcalan kurtarabilir'

Özcan yine Erdoğan'ın sözleri ile başlayan tartışmalara ilişkin “Demirtaş hapisten çıkınca onun canını sadece Öcalan kurtarabilir” sözlerini de sarf etti.