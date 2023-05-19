CHP'li Özkoç: İlk turda sevgi, barış dedik; şimdi 'PKK ile beraberdiniz' diyeceğiz

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasının başına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun getirildiği haberlerinin doğru olmadığını belirtti.

İlk turda istediği sonucu elde edemeyen Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliğini kampanya ekibindeki CHP'li Engin Özkoç'a soran Pehlivan, "Biz sevgi, barış, ekonomi, vatan dedik. Şimdi ise 'Bakın gerçek bu' diyeceğiz" yanıtını aldı.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"1- Herkesin aklında aynı soru: Muhalefet ikinci tur için nasıl bir kampanya stratejisi uygulayacak?

Öğrendim ki, CHP’nin üç grup başkanvekili ile CHP genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan ve Bülent Kuşoğlu yeni kampanyanın yönetiminde olacak.

Madem öyle, ben de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’u aradım ve kalan 9 gün içinde neler yapacaklarını sordum. Özkoç özetle şöyle dedi:

“Önceki dönem ve yeni dönem milletvekillerimizin hepsi görevlendirildi. Hangi illere gidecekleri tespit edildi ve şu an hareket halindeler. Orada çalışmalara başlayacaklar. İnsanlarımıza gerçeklerle yalanları karşılaştırmalı olarak anlatacaklar.

“Muhalefet PKK ile beraber” denildiğinde karşılarına çıkıp da “Asıl siz PKK ile beraberdiniz, işte bu da kanıtları” demedik. Biz sevgi, barış, ekonomi, vatan dedik. Şimdi ise “Bakın gerçek bu” diyeceğiz.

Onlar valilere “PKK’li teröristlere dokunmayın” talimatı verdi, işte videosu diyeceğiz. Teröristlere dokunmadıklarından dolayı evlatlarımız şehit düştü, işte kanıtı diyeceğiz. “Evlatlarımızın katili sizsiniz, bizi yaftalıyorsun” diyeceğiz. “Şimdi de Hizbullah terör örgütünün siyasi temsilcisini Meclis’e taşıdınız” diyeceğiz. O adam televizyonda “Hizbullah terör örgütü değildir” diyor… O zaman Gaffar Okkan’ı kim öldürdü, diye soracağız. Tüm bunları broşürlere ve afişlere bastıracağız.

2- İkinci tur için seçim kampanyasının başına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçeceği iddia edildi. Hatta İmamoğlu ekibinin CHP Genel Merkezi’ne karargâh kurduğu dahi öne sürüldü. Fakat görüştüğüm İBB kaynakları bu bilgiyi doğrulamadı. CHP’li belediye başkanlarının sadece kendi illerinde ikinci tur için çalışmasına karar verildi."