CHP'li Özkoç: İçişleri Bakanının bir düşmanı var, gençlerimiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara’da “Barınamıyoruz” eylemi yapmak isterken gözaltına alınan öğrencilerle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki göstererek, “İçişleri Bakanının uyuşturucu baronlarını, mafyayı, El Kaide militanlarını kolladığı açık. İçişleri Bakanının bir düşmanı var. Üniversitelerde okuyan gençlerimiz” dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Özkoç, Ankara’da “Barınamıyoruz” çağrısıyla eylem yapmak isterken şehir girişinde ve Konur Sokak’ta gözaltına alınan öğrencilerle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP iktidarını eleştirdi.

Özkoç özetle şunları söyledi:

'Öğrenciler darp edilerek tutuklanıyor'

"Türkiye’de ne oluyor. İçişleri Bakanlığı ne yapmak istiyor. İçişleri Bakanını kara para aklayıcısını devletin birimleriyle bir araya gelerek, kaçırdığını ben bu kürsüden bütün milletimize duyurdum. Üstelik de belgelerini sundum. İçişleri Bakanı kendi ağzıyla ‘Ben kara para aklayıcısını, devletin diğer birimleriyle beraber biz bu işi hallettik’ diye kayıtlarını sundu. Arkasından uyuşturucu baronunun, 4,9 ton kokainin Mersin Limanı’nda adına kayıtlı konteynerlerini verdiğimiz, uyuşturucu baronunu İçişleri Bakanı’nın kolladığını söyledim. Mafyayı kolladığını söyledim. El Kaide militanlarını, Türkiye Cumhuriyeti’nde uyuşturucu baronlarını, kara para aklayıcılarına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildiğini, İçişleri Bakanlığı tarafından söyledim. Şimdi bütün bunları gücü yetmeyen, ya da kasti olarak yapmayan İçişleri Bakanı Türkiye’de 90 tane üniversitede okuyan öğrencimiz, ‘Yurtlarda kalacak yerimiz yok, tarikat yurtlarında kafa kesiyorlar, biz çaresiziz, sesimizi duyurmak istiyoruz’ dedikleri için darp edilip, tutuklanıyorlar.

İçişleri Bakanının uyuşturucu baronlarını, mafyayı, El Kaide militanlarını kolladığı açık. Cezaevlerindeki katil ve mafyaları dışarıya çıkardığı açık. Gücü yetmiyor. Ya da bilerek onları kolluyor. Ama İçişleri Bakanının bir düşmanı var, üniversitelerde okuyan gençlerimiz.

'Gençleri bugün serbest bırakacaksınız'

Anneler, babalar evlatlarını üniversiteye göndermek istiyorlar, kiralık ev arayacaklar, kiralık ev sizin politikalarınız yüzünden almış başını gidiyor. Öğrenciler ev kiralayamıyorlar, Kiralar almış başını gidiyor. Yurt açmıyorsunuz. Türkiye’de beş öğrenciden bir tanesi sokakta. Ya bunun annesi ve babası çocuğum okusun, yurtta kalsın. Tek derdi bu. Siz bunları niye tutukluyorsunuz, arkadaşlar. Tetikçi Süleyman niye tutukluyorsun öğrencileri. Senin gücün yetiyorsa mafya ile uğraşsana. Sana uyuşturucu baronunun konteyner numaralarını verdik, onu tutuklasana.

Senin bir tek gücün 18-19-20 yaşındaki öğrencilere mi yetiyor? Onların cebinde kokain, silah mı buldun? TRT’nin önünde makinalı tüfekleri dağıtıyorsun, şimdi de kalkıyorsun 90 tane öğrenciyi gözaltına aldırıyorsun. Yavrular çıkmışlar demişler ki ‘Okuyacağız, sokakta yatıyoruz’. Allah ıslah etsin seni. Seni Türkiye Cumhuriyeti’nin başına saranları da Allah ıslah etsin. Seni orada tutanları da Allah ıslah etsin… O gençler derhal serbest bırakılacak. Bütün hukukçu milletvekillerimizi görevlendirdik. Sen uyuşturucu, kaçakçılarla uğraş. O gençleri bugün derhal serbest bırakacaksınız."

Bahçeli'ye T.C. ibaresi çağrısı

Özkoç, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kararıyla cami tabelalarının değiştirilerek T.C. ibaresinin kaldırılmaya başlanmasına da tepki gösterdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenen Özkoç "Ortağınızın yaptığı bu. Gerçekten T.C.’ye düşmanlığa karşı söyleyecek sözünüz var mı? Açıklayın" dedi.